В понедельник, 10 апреля, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников и исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Дании Троэлса Лунд Поульсена дали общий брифинг. Транслировал его ютуб-канал Ukraine Media Center Odesa – информирует 24 Канал.

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Оккупантам нужно готовиться, но они не знают как

Собственно, во время общения с прессой Резников вспомнил о событиях апреля 2022 года, когда на дно пошел флагман Черноморского флота России – или крейсер "Москва". Важно, что до сих пор враг, вероятно, не знает всех нюансов затопления корабля-носителя ракет. Поэтому Украина вполне может преподнести новый "сюрприз" для российских кораблей.

Мне очень хочется поделиться деталями, которые я знаю, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Алексеем Неижпапой, благодаря его усилиям и его команде это (затопление крейсера "Москва" – 24 Канал) произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть,

– отметил глава МО.

Однако он намекнул, что Вооруженные Силы Украины ждут подходящего момента, "чтобы повторить эту историю".

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