В понедельник, 10 апреля, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников и исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Дании Троэлса Лунд Поульсена дали общий брифинг. Транслировал его ютуб-канал Ukraine Media Center Odesa – информирует 24 Канал.
Смотрите также "Хотели как в Чехословакии в 68-м": генерал Павлюк рассказал о плане оккупантов захватить Киев
Оккупантам нужно готовиться, но они не знают как
Собственно, во время общения с прессой Резников вспомнил о событиях апреля 2022 года, когда на дно пошел флагман Черноморского флота России – или крейсер "Москва". Важно, что до сих пор враг, вероятно, не знает всех нюансов затопления корабля-носителя ракет. Поэтому Украина вполне может преподнести новый "сюрприз" для российских кораблей.
Мне очень хочется поделиться деталями, которые я знаю, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Алексеем Неижпапой, благодаря его усилиям и его команде это (затопление крейсера "Москва" – 24 Канал) произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть,
– отметил глава МО.
Однако он намекнул, что Вооруженные Силы Украины ждут подходящего момента, "чтобы повторить эту историю".
Смотрите также Поражение близится: почему россияне усиленно готовят Крым к обороне и зачем минируют пляжи
Черное море: последние новости
- Заметим, что на этом же брифинге Резников подчеркнул, что Украине удалось выйти в Черное море благодаря ракетным комплексам "Гарпун". По словам министра, они имели решающее значение в этом вопросе. Именно эти установки помогли частично возобновить экспорт пшеницы, подсолнечного масла и прочего продовольствия.
- Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким не так давно заявлял, что не всегда присутствие вражеских кораблей в Черном море свидетельствует о намерении врага нанести удар. Глава региона уверен, что украинская ПВО показала свою эффективность. К тому же сейчас оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.