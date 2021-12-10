Укроборонпром прекратит существование: Кабмин решил превратить концерн в акционерное общество

Кабинет Министров 9 декабря принял решение о превращении Укроборонпрома из государственного концерна в акционерное общество. 43 его стратегические предприятия реорганизуют.

Они станут хозяйственными обществами, однако и дальше будут находиться под полным контролем государства. Все это делают для осовременивания оборонной сферы Украины.

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"Современная высокотехнологичная оборонная компания"

Закон о реформировании государственных оборонных предприятий президент Владимир Зеленский подписал еще 1 октября. Его воплощение направлено на внедрение на этих предприятиях корпоративного управления для повышения обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов Украины.

Правительство какое-то время готовилось к этому, и 9 декабря приняло необходимое решение: государственный концерн превратится, как сообщили в пресс-службе Укроборонпрома, в "современную высокотехнологичную оборонную компанию".

Концерн прекратит существование путем превращения в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству Украина,

– сообщили в компании.

Государственные предприятия, являющиеся частью концерна, реорганизуют в хозяйственные общества (акционерные или с ограниченной ответственностью), которые также будут на 100% принадлежать государству.

Как изменится Укроборонпром

Кроме внедрения корпоративного управления (и соответственно минимизации коррупционных рисков и политического давления), трансформация Укроборонпрома будет предусматривать:

Внедрение новейших технологий для изготовления современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для ВСУ.

для изготовления современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для ВСУ. Создание общих проектов и программ с зарубежными партнерами для открытия новых возможностей для оборонных предприятий Украины.

и программ с зарубежными партнерами для открытия новых возможностей для оборонных предприятий Украины. Привлечение инвестиций, учитывая и иностранные, для модернизации производства и реализации инноваций.

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