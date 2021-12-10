Укроборонпром прекратит существование: Кабмин решил превратить концерн в акционерное общество
Источник:Укроборонпром
Кабинет Министров 9 декабря принял решение о превращении Укроборонпрома из государственного концерна в акционерное общество. 43 его стратегические предприятия реорганизуют.
Они станут хозяйственными обществами, однако и дальше будут находиться под полным контролем государства. Все это делают для осовременивания оборонной сферы Украины.
Также интересно Завод Укроборонпрома впервые обновил командирский танк Т-64БВК: мощное видео
"Современная высокотехнологичная оборонная компания"
Закон о реформировании государственных оборонных предприятий президент Владимир Зеленский подписал еще 1 октября. Его воплощение направлено на внедрение на этих предприятиях корпоративного управления для повышения обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов Украины.
Правительство какое-то время готовилось к этому, и 9 декабря приняло необходимое решение: государственный концерн превратится, как сообщили в пресс-службе Укроборонпрома, в "современную высокотехнологичную оборонную компанию".
Концерн прекратит существование путем превращения в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству Украина,
– сообщили в компании.
Государственные предприятия, являющиеся частью концерна, реорганизуют в хозяйственные общества (акционерные или с ограниченной ответственностью), которые также будут на 100% принадлежать государству.
Как изменится Укроборонпром
Кроме внедрения корпоративного управления (и соответственно минимизации коррупционных рисков и политического давления), трансформация Укроборонпрома будет предусматривать:
- Внедрение новейших технологий для изготовления современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для ВСУ.
- Создание общих проектов и программ с зарубежными партнерами для открытия новых возможностей для оборонных предприятий Украины.
- Привлечение инвестиций, учитывая и иностранные, для модернизации производства и реализации инноваций.
Не все так гладко Минобороны потратило миллиард на новые арсеналы, а строительство провалили, – расследование
Интересный разговор с Миловановым об Укроборонпроме и прочем: смотрите видео