"Укроборонпром" – клондайк для чиновников, – эксперт рассказал сколько еще дел расследует НАБУ

Скандальное расследование о коррупционных схемах в оборонном комплексе, которое обнародовали журналисты программы "Наши деньги", набирает все большую огласку. Эксперты заверили, что именно секретность в оборонно-промышленном комплексе и породила целую сеть коррупционных схем.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал руководитель проекта расследований в сфере обороны "Марлин" Глеб Каневский.

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Он отметил, что секретность многих материалов и информации "Укроборонпрома" вылилась в немало коррупционных сделок. Они продолжаются с 2014 года, однако не расследуются никакими правоохранительными органами.

Мы (антикоррупционный проект "Марлин" – 24 канал) зафиксировали более 100 уголовных производств, которые открыли в 2014-2018 годах ГПУ и НАБУ. И хотя только по открытым источникам убытки от коррупционных схем достигают одного миллиарда гривен, ни одного приговора до сих пор нет,

– сообщил Каневский.

Глеб добавил, что дела максимально саботируются органами власти и силовиками, которые всячески ограничивают доступ к информации. Руководитель проекта расследований в сфере обороны сказал, что сейчас НАБУ расследует более 20 уголовных дел. Но, по его мнению, учитывая тенденции в судах на приговоры можно не ждать.

Также он привел пример дела хищения средств Николаевского бронетанкового завода. Тогда сорвали государственный оборонный заказ на 26 миллионов гривен. Эти деньги "зависли" в банке "Киевская Русь", который затем ликвидировали.



Эксперт утверждает, что в Украине легко наживаться на оборонном комплексе

Поэтому за хищение 26 миллионов гривен руководство завода получило штраф в размере 20, 10 и 8 тысяч гривен.

Что известно о скандале в "Укроборонпроме"?Журналисты программы "Наши деньги" заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера президента Петра Порошенко. Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая баснословные суммы.