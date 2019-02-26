"Укроборонпром" – це клондайк для чиновників, – експерт розповів скільки ще справ розслідує НАБУ

Скандальне розслідування про корупційні схеми в оборонному комплексі, яке оприлюднили журналісти програми "Наші гроші", набирає все більшого розголосу. Експерти запевнили, що саме секретність в оборонно-промисловому комплексі й породила цілу мережу корупційних схем.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів керівник проекту розслідувань у сфері оборони "Марлін" Гліб Канєвський.

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Він наголосив, що засекреченість багатьох матеріалів та інформації "Укроборонпрому" вилилась у чимало корупційних оборудок. Вони тривають з 2014 року, проте не розслідуються жодними правоохоронними органами.

Ми (антикорупційний проект "Марлін", – 24 канал) зафіксували понад 100 кримінальних проваджень, які відкрили у 2014-2018 роках ГПУ та НАБУ. І хоча лише за відкритими джерелами збитки від корупційних схем сягають одного мільярда гривень, жодного вироку й досі немає,

– повідомив Канєвський.

Гліб додав, що справи максимально саботуються органами влади та силовиками, які усіляко обмежують доступ до інформації. Керівник проекту розслідувань у сфері оборони сказав, що наразі НАБУ розслідує понад 20 кримінальних справ. Але, на його думку, зважаючи на тенденції у судах на вироки можна не чекати.

Також він навів приклад справи розкрадання коштів Миколаївського бронетанкового заводу. Тоді зірвали державне оборонне замовлення на 26 мільйонів гривень. Ці гроші "зависли" в банку "Київська Русь", який потім ліквідували.



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Відтак за розкрадання 26 мільйонів гривень керівництво заводу отримали штраф розміром 20, 10 та 8 тисяч гривень.

Що відомо про скандал в "Укроборонпромі"? Журналісти програми "Наші гроші" заявили про багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера президента Петра Порошенка. Неякісні запчастини й техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми.