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      "Укроборонпром" – це клондайк для чиновників, – експерт розповів скільки ще справ розслідує НАБУ

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      Скандальне розслідування про корупційні схеми в оборонному комплексі, яке оприлюднили журналісти програми "Наші гроші", набирає все більшого розголосу. Експерти запевнили, що саме секретність в оборонно-промисловому комплексі й породила цілу мережу корупційних схем.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів керівник проекту розслідувань у сфері оборони "Марлін" Гліб Канєвський.

      Читайте також: Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми

      Він наголосив, що засекреченість багатьох матеріалів та інформації "Укроборонпрому" вилилась у чимало корупційних оборудок. Вони тривають з 2014 року, проте не розслідуються жодними правоохоронними органами.

      Ми (антикорупційний проект "Марлін", – 24 канал) зафіксували понад 100 кримінальних проваджень, які відкрили у 2014-2018 роках ГПУ та НАБУ. І хоча лише за відкритими джерелами збитки від корупційних схем сягають одного мільярда гривень, жодного вироку й досі немає,
      – повідомив Канєвський.

      Гліб додав, що справи максимально саботуються органами влади та силовиками, які усіляко обмежують доступ до інформації. Керівник проекту розслідувань у сфері оборони сказав, що наразі НАБУ розслідує понад 20 кримінальних справ. Але, на його думку, зважаючи на тенденції у судах на вироки можна не чекати.

      Також він навів приклад справи розкрадання коштів Миколаївського бронетанкового заводу. Тоді зірвали державне оборонне замовлення на 26 мільйонів гривень. Ці гроші "зависли" в банку "Київська Русь", який потім ліквідували.


      Експерт стверджує, що в Україні легко наживатися на оборонному комплексі

      Відтак за розкрадання 26 мільйонів гривень керівництво заводу отримали штраф розміром 20, 10 та 8 тисяч гривень. 

      Що відомо про скандал в "Укроборонпромі"Журналісти програми "Наші гроші" заявили про багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера президента Петра Порошенка. Неякісні запчастини й техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми.

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      Теги: Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини України Корупція Скандал Петро Порошенко НАБУ Журналісти Гроші Хабар
      Джерело: 24 канал
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