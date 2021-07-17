Молодежь должна быть заинтересована работать с государством – в Укроборонпроме поделились целями

Верховная Рада приняла закон, который разблокирует процесс реформирования Укроборонпрома. Предприятия, входящие в госконцерн, превратят в акционерные хозяйственные общества, а единственным владельцем станет государство в лице Кабмина.

О том, как изменится от этого обороноспособность государства говорили участники Львовского форума по безопасности. В 2021 году его провели в Одессе.

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Что изменится в Укроборонпроме

Одной из проблем Укроборонпрома является средний возраст разработчиков. Он составляет 60-70. По словам председателя правления Укроборонпрома Тимофея Милованова, такие работники вскоре уйдут на пенсию, а когорты специалистов по 50 лет потеряли вообще, их просто нет в Украине.

Молодежь (работает – 24 канал) в частном или совсем поехала (заграницу – 24 канал). Для того, чтобы появились люди, они должны быть заинтересованы работать с государством,

– отметил он.

Милованов отметил, что необходимо внедрять инновации в разработке вооружения. Согласно законопроекту в Украине появится 9 холдинговых компаний, 6 из которых станут частью оборонительных систем Украины, а остальные 3 – аэрокосмических систем.

Предприятия станут холдингами

Холдинги образуют с 65 предприятий Укроборонпрома. Сейчас в концерне 118 таких субъектов, 21 предприятие из которых расположено на временно оккупированных Россией территориях. Компании, которые не попадут в холдинги, отдадут фонду государственного имущества для приватизации.

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Как пояснил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев, законопроект №3822 дает возможность и открывает двери для прямых иностранных инвестиций, сферы технологий. Он создает основу для совместных проектов, программ и предприятий с международными партнерами для того, чтобы обеспечивать инновационное развитие украинской оборонки.

Законопроект №3822 дает основания для того, чтобы двигаться к технологическому переоснащению оборонного комплекса Украины,

– ударения он.

Поэтому пока авторы документа ожидают, чтобы его подписал президент Украины. После этого начнется фактическая ликвидация Укроборонпрома в классическом понимании.

В Украине создадут новый завод

Кроме того, на конференции анонсировали создание завода по изготовлению пуль. В Украине был патронный завод в Луганске, но после оккупации его потеряли и сейчас он обслуживает потребности оккупантов.

Гусев отметил, что руководство Укроборонпрома подписало соглашение о сотрудничестве с канадскими партнерами по разработке технико-экономического обоснования строительства за средства инвесторов патронного завода в Украине.

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По состоянию на июль 2021, разработка технико-экономического обоснования в результате которого будет определено, в каком виде патронный завод будет выпускать пули, находится на финальной стадии. Также почти полностью согласовали структуру завода.

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