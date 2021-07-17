Про те, як зміниться від цього обороноздатність держави говорили учасники Львівського безпекового форуму. У 2021 році його провели в Одесі.

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Що зміниться в Укроборонпромі

Однією із проблем Укроборонпрому є середній вік розробників. Він становить 60 – 70. За словами голови правління Укроборонпром Тимофія Милованова, такі працівники незабаром підуть на пенсію, а когорти спеціалістів по 50 років втратили взагалі, їх просто немає в Україні.

Молодь (працює – 24 канал) в приватному або зовсім поїхала (закордон – 24 канал). Для того, щоб з'явилися люди, вони мають бути зацікавлені працювати з державою,

– зауважив він.

Мілованов наголосив, що необхідно впроваджувати інновації у розробки озброєння. Згідно з законопроєктом, в Україні з'явиться 9 холдингових компаній, 6 з яких стануть частиною оборонних систем України, а інші 3 – аерокосмічних систем.

Підприємств стануть холдингами

Холдинги утворюють з 65 підприємств Укроборонпрому. Наразі у концерні 118 таких суб'єктів, 21 підприємство з яких розташовані на тимчасово окупованих Росією територіях. Компанії, які не потраплять до холдингів, віддадуть фонду державного майна для приватизації.

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Як пояснив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв, законопроєкт №3822 дає можливість і відкриває двері для прямих іноземних інвестицій, сфери технологій. Він створює підґрунтя для спільних проєктів, програм і підприємств з міжнародними партнерами для того, щоб забезпечувати інноваційний розвиток української оборонки.

Законопроєкт №3822 дає підґрунтя для того, щоб рухатися до технологічного переоснащення оборонного комплексу України,

– наголоси він.

Тож наразі автори документу очікують, аби його підписав президент України. Після цього розпочнеться фактична ліквідація Укроборонпрому в класичному розумінні.

В Україні створять новий завод

Крім того, на конференції анонсували створення заводу з виготовлення куль. В України був патронний завод в Луганську, але після окупації його втратили і наразі він обслуговує потреби окупантів.

Гусєв зауважив, що керівництво Укроборонпрому підписало угоду про співробітництво з канадськими партнерами щодо розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва за кошти інвесторів патронного заводу в Україні.

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Станом на липень 2021 року, розробка техніко-економічного обґрунтування в результаті якого буде визначено, у якому вигляді патронний завод випускатиме кулі, перебуває на фінальній стадії патрони. Також майже повністю узгодили структуру заводу.

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