Гончарук, Милованов и другие: Кабмин утвердил состав наблюдательного совета Укроборонпрома

29 декабря прошло заседание Кабинета Министров. Во время него утвердили состав наблюдательного совета Укроборонпрома.

Детальнее об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он также отметил, кто вошел в состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Читайте также Что входит в планы Минобороны на 2024 год: Умеров рассказал нюансы

Кто вошел в состав наблюдательного совета Укроборонпрома

Алексей Гончарук. Он в период с 2019 по 2020 годы был премьер-министром Украины. Кроме того, он – председатель наблюдательного совета ОО "Аэроразведка".

Он в период с 2019 по 2020 годы был премьер-министром Украины. Кроме того, он – председатель наблюдательного совета ОО "Аэроразведка". Тимофей Милованов. Он – президент Киевской Школы Экономики, а также бывший глава Министерства экономики Украины. Кроме того, он был главой наблюдательного совета Укроборонпрома.

Он – президент Киевской Школы Экономики, а также бывший глава Министерства экономики Украины. Кроме того, он был главой наблюдательного совета Укроборонпрома. Сергей Коновец. Он – бывший член наблюдательного совета Укрэксимбанка, а также правление НАК "Нафтогаз Украины". А еще Коновец – член наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины".

Он – бывший член наблюдательного совета Укрэксимбанка, а также правление НАК "Нафтогаз Украины". А еще Коновец – член наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины". Давид Ломджария. Он – член наблюдательного совета Укрзализныци. Также Ломджария – исполнительный директор в "Iberia Group", управляющий партнер "Four Seas Trading", а также глава наблюдательного совета SunEnergy Bank. Обратим внимание, что все эти компании расположены в Грузии.

Он – член наблюдательного совета Укрзализныци. Также Ломджария – исполнительный директор в "Iberia Group", управляющий партнер "Four Seas Trading", а также глава наблюдательного совета SunEnergy Bank. Обратим внимание, что все эти компании расположены в Грузии. Линди Смит. Она – президент и СЭО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC).



Состав наблюдательного совета Укроборонпрома / Инфографика с телеграма Камышина

Это мощная команда профессионалов с огромным опытом и экспертизой. Я уверен, что вместе с Германом Сметаниным новый наблюдательный совет успешно продолжит трансформацию Укроборонпрома в прозрачный европейский оборонный холдинг,

– добавил Камышин.

Миллион дронов для ВСУ