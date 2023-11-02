Укрпочта хочет потратить 65 миллионов на СМСки: в сети обсуждают противоречивый тендер

В электронной системе публичных закупок Prozorro говорится, что Укрпочта хочет найти исполнителя, который отправит 60 тысяч сообщений на номер и 90 тысяч в вайбере.

За это компания готова заплатить исполнителю услуг более 65 миллионов. То есть одна СМС или сообщение в вайбере будет стоить ориентировочно 438, 1256 гривен.

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Что известно о противоречивом тендере

На сайте Prozorro говорится, что за услуги передачи SMS-сообщений и услуги передачи вайбер-сообщений компания готова оплатить 65 миллионов 718 тысяч 840 гривен.

В тендере говорится, что деньги заплатят за услуги телефонной связи и передачи данных. В частности, за:

60 тысяч СМС-сообщений;

90 тысяч сообщений в вайбере.

Их компания-исполнитель должна отправить до 31 декабря 2024 года.

В то же время на сайте уже есть обращение в Государственную аудиторскую службу Украины. Гражданка Каневская А.А. обратилась в орган исполнительной власти и пояснила, что, по ее мнению: "Выделение таких средств на передачу сообщений во время войны не ко времени и может приравниваться к хищению государственного бюджета".

Кстати, Укрпочта еще не комментировала инцидент. Однако мы добавим их позицию, как только она появится.

Укрпочта представила новую марку

Укрпочта презентовала новую марку "Героические профессии. Железные люди". Ее посвятили работникам Укрзализныци.

Глава компании Игорь Смилянский написал, что именно железнодорожники:

под обстрелами эвакуировали миллионы людей;

доставили миллионы тонн грузов, в том числе тех, которые помогают защищать свободную Украину.

В компании вспомнили, что железнодорожники 3 мая 2023 года проявили героизм и мужество во время обстрела Херсона. Ведь они во время воздушной тревоги и хаоса слаженно и профессионально отцепили охваченный огнем вагон, оказали медицинскую помощь проводнику и пересадили пассажиров в уцелевшие вагоны.

Поезд №109 Херсон – Львов отправился со станции Херсон с задержкой всего в 14 минут. А 4 мая в 10:18, минута в минуту по графику, он прибыл во Львов,

– вспомнили на Укрпочте.



Укрпочта посвятила марку железнодорожникам