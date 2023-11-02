За це фірма готова заплатити виконувачу послуг понад 65 мільйонів. Тобто одна СМС-ка чи повідомлення у вайбері коштуватиме орієнтовно 438, 1256 гривень.

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Що відомо про суперечливий тендер

На сайті Prozorro мовиться, що за послуги з передачі SMS-повідомлень та послуги з передачі вайбер-повідомлень компанія готова сплатити 65 мільйонів 718 тисяч 840 гривень.

У тендері мовиться, що гроші заплатять за послуги телефонного зв'язку та передачі даних. Зокрема, за:

60 тисяч СМС-повідомлень;

90 тисяч повідомлень у вайбері.

Їх компанія-виконавець має надіслати до 31 грудня 2024 року.

Водночас на сайті вже є звернення до Державної аудиторської служби України. Громадянка Каневська О.О. звернулась до органу виконавчої влади та пояснила, що, на її думку: "Виділення таких коштів на передачу повідомлень під час війни не на часі й може прирівнюватися до розкрадання державного бюджету".

До речі, Укрпошта ще не коментувала інцидент. Проте ми додамо їхню позицію, як тільки вона з'явиться.

Укрпошта презентувала нову марку

Укрпошта презентувала нову марку "Героїчні професії. Залізні люди". Її присвятили працівникам Укрзалізниці.

Очільник компанії Ігор Смілянський написав, що саме залізничники:

під обстрілами евакуювали мільйони людей;

доставили мільйони тонн вантажів, зокрема тих, які допомагають боронити вільну Україну.

У компанії пригадали, що залізничники 3 травня 2023 року проявили героїзм та мужність під час обстрілу Херсона. Адже вони під час повітряної тривоги та хаосу злагоджено та професійно відчепили охоплений вогнем вагон, надали медичну допомогу провіднику та пересадили пасажирів у вцілілі вагони.

Потяг № 109 Херсон – Львів вирушив зі станції Херсон із затримкою всього в 14 хвилин. А 4 травня о 10:18, хвилина у хвилину за графіком, він прибув до Львова,

– пригадали на Укрпошті.



Укрпошта присвятила марку залізничникам