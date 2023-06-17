Марка "Русский военный корабль" получила награду на почтовом "Оскаре"

Укрпочта получила 3 награды на ежегодной международной отраслевой Премии World Post and Parcel Award сразу в трех категориях. Награду еще называют "почтовым Оскаром".

На международной премии World Post & Parcel Awards – 2023 марку "Русский военный корабель" признали лучшей маркой 2022 года. Также Укрпочту сочли лучшим почтовым оператором мира. Несмотря на войну и закрытые аэропорты, почте удается работать по всей Украине.

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Украинская марка стала лучшей в мире

На премии Укрпочта получила награду "Филателистическая кампания". В почте отметили, что даже в то время, когда интерес к маркам упал, "Русский военный корабль" снова всколыхнул интерес аудитории.

О ней (марке – 24 Канал) говорили. Ее выставили как экспонат в Смитсоновском почтовом музее в Вашингтоне. И в Национальном морском музее Великобритании также,

– сообщили в Укрпочте.

Также там отметили, что марку постоянно продавали на благотворительных аукционах, а самый дорогой лот с ней составил 4 миллиона гривен. Отметили на премии Укрпочту и за стойкость в условиях войны. С самого начала вторжения России Укрпочта не прекращала налаживать логистику в стране и за ее пределами, поддерживала предпринимателей и доставляла финансовую помощь.

Награду получил директор Укрпочты Игорь Смилянский

Третье отличие, "За лидерство в индустрии", на международной премии получил генеральный директор почты. Игорь Смилянский заявил, что добиться такого результата ему удалось только благодаря общим усилиям всей команды.

Имел честь получить эту награду, как СЕО, и присоединиться к номинантам, получившим ее в предыдущие годы – гендиректорам почты Германии DHL, почте Франции, Великобритании, Эмиратов и других передовых стран,

– сообщил он.

Смилянский также анонсировал план реформ, о котором Укрпочта объявит через несколько недель. Согласно ему клиенты оператора будут видеть изменения, запланированные на каждый квартал и смогут контролировать обещания.

"Все ли нам удается? Конечно, нет. И я воспринимаю эти, безусловно, высокие награды, как кредит доверия на то, что в этом году, несмотря на войну, Укрпочта станет совсем другой компанией", – подытожил Смелянский.

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