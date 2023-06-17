Марка "Русский военный корабль" получила награду на почтовом "Оскаре"
Источник:Укрпочта
Укрпочта получила 3 награды на ежегодной международной отраслевой Премии World Post and Parcel Award сразу в трех категориях. Награду еще называют "почтовым Оскаром".
На международной премии World Post & Parcel Awards – 2023 марку "Русский военный корабель" признали лучшей маркой 2022 года. Также Укрпочту сочли лучшим почтовым оператором мира. Несмотря на войну и закрытые аэропорты, почте удается работать по всей Украине.
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Украинская марка стала лучшей в мире
На премии Укрпочта получила награду "Филателистическая кампания". В почте отметили, что даже в то время, когда интерес к маркам упал, "Русский военный корабль" снова всколыхнул интерес аудитории.
О ней (марке – 24 Канал) говорили. Ее выставили как экспонат в Смитсоновском почтовом музее в Вашингтоне. И в Национальном морском музее Великобритании также,
– сообщили в Укрпочте.
Также там отметили, что марку постоянно продавали на благотворительных аукционах, а самый дорогой лот с ней составил 4 миллиона гривен. Отметили на премии Укрпочту и за стойкость в условиях войны. С самого начала вторжения России Укрпочта не прекращала налаживать логистику в стране и за ее пределами, поддерживала предпринимателей и доставляла финансовую помощь.
Награду получил директор Укрпочты Игорь Смилянский
Третье отличие, "За лидерство в индустрии", на международной премии получил генеральный директор почты. Игорь Смилянский заявил, что добиться такого результата ему удалось только благодаря общим усилиям всей команды.
Имел честь получить эту награду, как СЕО, и присоединиться к номинантам, получившим ее в предыдущие годы – гендиректорам почты Германии DHL, почте Франции, Великобритании, Эмиратов и других передовых стран,
– сообщил он.
Смилянский также анонсировал план реформ, о котором Укрпочта объявит через несколько недель. Согласно ему клиенты оператора будут видеть изменения, запланированные на каждый квартал и смогут контролировать обещания.
"Все ли нам удается? Конечно, нет. И я воспринимаю эти, безусловно, высокие награды, как кредит доверия на то, что в этом году, несмотря на войну, Укрпочта станет совсем другой компанией", – подытожил Смелянский.
Как Укрпочта работает во время войны: последние новости
- В Укрпочте заявили, что украинские переселенцы смогут получать пенсию международными переводами. Речь идет о тех гражданах, которые в Украине получали выплаты в наличной форме.
- В апреле Укрпочта более чем вдвое уменьшила стоимость посылок из Украины в Германию. На почте отметили, что доставка в Европу занимает от 7 до 14 дней.