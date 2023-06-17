На міжнародній премії World Post & Parcel Awards – 2023 марку "Рускій воєнний корабль" визнали найкращою маркою 2022 року. Також Укрпошту визнали найкращим поштовим оператором світу. Попри війну та закриті аеропорти пошті вдається працювати по всій Україні.

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Українська марка стала найкращою у світі

На премії Укрпошта отримала нагороду "Філателістична кампанія". У пошті наголосили, що навіть у той час, коли інтерес до марок впав, "Рускій воєнний корабль" знову сколихнув інтерес авдиторії.

Про неї (марку – 24 Канал) говорили. Її виставили як експонат у Смітсонівському поштовому музеї у Вашингтоні. І в Національному морському музеї Великої Британії також,

– повідомили в Укрпошті.

Також там наголосили, що марку постійно продавали на благодійних аукціонах, а найдорожчий лот з нею склав 4 мільйони гривень. Відзначили на премії Укрпошту і за стійкість в умовах війни. Від самого початку вторгнення Росії Укрпошта не припиняла налагоджувати логістику в країні та поза її межами, підтримувала підприємців та доставляла фінансову допомогу.

Нагороду отримав директор Укрпошти Ігор Смілянський

Третю відзнаку, "За лідерство в індустрії", на міжнародній премії отримав генеральний директор пошти. Ігор Смілянський заявив, що досягти такого результату йому вдалося тільки завдяки спільним зусиллям усієї команди.

Мав честь отримати цю нагороду, як СЕО, та приєднатися до номінантів, які отримали її в попередні роки – гендиректорів Пошти Німеччини DHL, Пошти Франції, Великобританії, Еміратів та інших передових країн,

– повідомив він.

Смілянський також анонсував план реформ, про який Укрпошта оголосить через кілька тижнів. Згідно з ним, клієнти оператора бачитимуть зміни, заплановані на кожен квартал та зможуть контролювати обіцянки.

"Чи все нам вдається? Звісно, ні. І я сприймаю ці, безумовно, високі нагороди, як кредит довіри на те, що цього року, попри війну, Укрпошта стане зовсім іншою компанією", – підсумував Смілянський.

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