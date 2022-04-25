Укрпочта пообещала новый тираж марок, где русский корабль уже "пошел"
Укрпочта запустит новую почтовую марку с "русским военным кораблем". Поскольку крейсер "Москва" затонул, то есть уже "пошел" в правильном направлении, на новой марке будет слово "DONE".
Новая марка будет называться "Русский Военный Корабль – Все". Об этом во время единого телемарафона рассказал глава Укрпочты Игорь Смелянский, сообщает 24 канал.
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Когда ждать новых марок
Дополнительного тиража предыдущих марок не будет. Но чтобы не огорчать украинцев, "Укрпочта" решила сделать набор. В нем будет марка с кораблем, когда он был послан, и корабль, который уже добрался до "пункта назначения".
Мы планируем в мае запустить эти марки,
– заявил Смелянский.
Таких марок будет напечатано 5 миллионов экземпляров. Также будет 1 миллион конвертов.
Смелянский добавил, что после серии с кораблем есть идеи сделать серию других патриотических марок. Укрпочта будет проводить голосование по каждой из них.
В частности, вскоре в продажу поступит почтовая марка с "Мрией".
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