Нова марка називатиметься "Руський Воєнний Корабель – Всьо". Про це під час єдиного телемарафону розповів глава Укрпошти Ігор Смілянський, повідомляє 24 канал.

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Коли очікувати на нові марки

Додаткового тиражу попередніх марок не буде. Але, щоб не засмучувати українців, "Укрпошта" вирішила зробити набір. В ньому буде марка з кораблем, коли він був посланий, і корабель, який вже дістався "пункту призначення".

Ми плануємо в травні запустити ці марки,

– заявив Смілянський.

Таких марок буде надрукують 5 мільйонів екземплярів. Також буде 1 мільйон конвертів.

Також Смілянський додав, що після серії з кораблем є ідеї зробити серію інших патріотичних марок. Укрпошта проводитиме голосування по кожній з них.

Зокрема невдовзі у продаж надійде поштова марка з "Мрією".

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