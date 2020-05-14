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Укрпочта продает непрофильные активы: среди них – базы на Азовском море и в Конча-Заспе

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Укрпочта продает непрофильные активы: какие именно и где
Укрпочта продает непрофильные активы / dw.com

Первые 30 объектов Укрпочты, которые компания не использует в хозяйственной деятельности, выставили на продажу. По независимым оценкам, их суммарная стартовая цена – свыше 80 миллионов гривен.

Это первая часть объектов, которые компания будет продавать, сообщили на сайте Укрпочты.

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Что известно о первых двух этапах продажи

Компания выставила на продажу первые 30 объектов (177 единиц), которые не используют в хозяйственной деятельности,
– говорится в сообщении.

По независимой оценке, общая цена объектов составляет 82,6 миллиона гривен.

На втором этапе Укрпочта выставит на продажу еще 62 объекта. Их стоимость – 189 миллионов гривен.

Как будут продавать активы

Продажа непрофильных активов будет осуществляться через электронную торговую систему "ProZorro.Продажи".

Какие объекты уже выставили на продажу

  • Одним лотом две рядом расположенные турбазы в Киеве в Конча-Заспе;
  • турбазы на побережье Азовского моря – в селе Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области;
  • производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, помещения в городе Боярка.

Детали о недвижимости Укрпочты

  • В компании в целом более 12 тысяч объектов недвижимости, из них в собственности примерно 5 тысяч.
  • Только половина из принадлежащих предприятию используется по назначению и приносит прибыль.
  • Остальные, по информации Укрпочты, балласт: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее.

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Как на предприятии объясняют решение о продаже

На содержание этих объектов ежегодно уходит примерно 10 миллионов гривен на налоги, охрану, отметил гендиректор Игорь Смелянский.

"Если мы хотим развиваться и становиться лучше для наших клиентов, то все наши активы должны приносить доход", – пояснил Смелянский.

И добавил, что недвижимость в убыток они продавать не будут. А деньги, полученные от продажи, инвестируют в ремонты, аренду новых и лучших помещений, строительство новых сортировочных центров и обновление прочей инфраструктуры.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости Львова Новости Днепра Новости Донецка Укрпошта
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