Укрпочта продает непрофильные активы: среди них – базы на Азовском море и в Конча-Заспе
Первые 30 объектов Укрпочты, которые компания не использует в хозяйственной деятельности, выставили на продажу. По независимым оценкам, их суммарная стартовая цена – свыше 80 миллионов гривен.
Это первая часть объектов, которые компания будет продавать, сообщили на сайте Укрпочты.
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Что известно о первых двух этапах продажи
Компания выставила на продажу первые 30 объектов (177 единиц), которые не используют в хозяйственной деятельности,
– говорится в сообщении.
По независимой оценке, общая цена объектов составляет 82,6 миллиона гривен.
На втором этапе Укрпочта выставит на продажу еще 62 объекта. Их стоимость – 189 миллионов гривен.
Как будут продавать активы
Продажа непрофильных активов будет осуществляться через электронную торговую систему "ProZorro.Продажи".
Какие объекты уже выставили на продажу
- Одним лотом две рядом расположенные турбазы в Киеве в Конча-Заспе;
- турбазы на побережье Азовского моря – в селе Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области;
- производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, помещения в городе Боярка.
Детали о недвижимости Укрпочты
- В компании в целом более 12 тысяч объектов недвижимости, из них в собственности примерно 5 тысяч.
- Только половина из принадлежащих предприятию используется по назначению и приносит прибыль.
- Остальные, по информации Укрпочты, балласт: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее.
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Как на предприятии объясняют решение о продаже
На содержание этих объектов ежегодно уходит примерно 10 миллионов гривен на налоги, охрану, отметил гендиректор Игорь Смелянский.
"Если мы хотим развиваться и становиться лучше для наших клиентов, то все наши активы должны приносить доход", – пояснил Смелянский.
И добавил, что недвижимость в убыток они продавать не будут. А деньги, полученные от продажи, инвестируют в ремонты, аренду новых и лучших помещений, строительство новых сортировочных центров и обновление прочей инфраструктуры.