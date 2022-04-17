Укрпочта возобновляет отправки посылок на Черниговщине

Завтра, 18 апреля, Укрпочта возобновляет работу по отправке и выдаче почтовых отправлений по всей Черниговской области.

Такую информацию сообщает директор Черниговской дирекции Укрпочты Елена Дорошенко.

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По данным Укрпочты, некоторые отделения почты на Черниговщине возобновляют свою работу с 18 апреля. Отмечается, что возможны проблемы с интернетом в отдельных отделениях почтовой связи.

: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.

В Укрпочте отметили, что работники делают все, чтобы до конца апреля в областном центре полноценно заработали все остальные отделения.

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