Укрпочта выпустила марку к Евро-2020: фото

Укрпочта ввели в обращение почтовую марку, посвященную Евро-2020. Тираж марки – 140 тысяч экземпляров, ее номинал – F, что эквивалентно 17 гривнам.

На марке – основные элементы концепции футбольного первенства Европы. Дизайн почтовой марки и штемпеля "Первый день" разработан в соответствии с Brand Guidelines.

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Что изображено на марке:

мост – универсальный символ связи,

болельщиков,

официальный Кубок Анри Делоне.

Спецгашение марки штемпелем "Первый день" назначили на 11 июня в главпочтамте Киева. Купить марку к Евро-2020 можно будет, как в почтовых отделениях, так и в сети интернет.



Марка к Евро-2020 / изображение Укрпочты

Что известно о Евро-2020?

Чемпионат перенесли на год из-за пандемии коронавируса. 11 июня 2021 года турнир стартует в 11 европейских странах. Полуфиналы и финалы будут проходить в Лондоне. Чемпионат перенесли на год из-за пандемии коронавируса. 11 июня 2021 года турнир стартует в 11 европейских странах. Полуфиналы и финалы будут проходить в Лондоне.

Ранее Укрпочта запустила в обращение уже 29 почтовых марок и блоков, посвященных футболу. В частности, речь идет о марках к юбилеям ФИФА, УЕФА, чемпионата мира-2006, Евро-2012 и других.