Укрпочта выпустила марку к Евро-2020: фото

Укрпочта ввели в обращение почтовую марку, посвященную Евро-2020. Тираж марки – 140 тысяч экземпляров, ее номинал – F, что эквивалентно 17 гривнам.
На марке – основные элементы концепции футбольного первенства Европы. Дизайн почтовой марки и штемпеля "Первый день" разработан в соответствии с Brand Guidelines.
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Что изображено на марке:
- мост – универсальный символ связи,
- болельщиков,
- официальный Кубок Анри Делоне.
Спецгашение марки штемпелем "Первый день" назначили на 11 июня в главпочтамте Киева. Купить марку к Евро-2020 можно будет, как в почтовых отделениях, так и в сети интернет.
Марка к Евро-2020 / изображение Укрпочты
Что известно о Евро-2020?
Чемпионат перенесли на год из-за пандемии коронавируса. 11 июня 2021 года турнир стартует в 11 европейских странах. Полуфиналы и финалы будут проходить в Лондоне.