В Укрпочте анонсировали продажу мерча с "русским кораблем"

Глава Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что 1 мая откроется интернет-магазин с мерчем "русский корабль".

По его словам, можно будет купить футболки, свитшоты и магниты с изображением известной марки. А также другие марки из прошлых тематических выпусков.

Важно В Укрпочте анонсировали марку с "Мрией"

Известно, что часть средств из продажи всего мерча будет направлена ​​на нужды ВСУ.

Таким образом, в интернет-магазине будет продано более 150 тысяч марок. Или на 50% больше, чем планировалось, благодаря перераспределению объемов по другим целям,

– сообщил Игорь Смелянский.

"Все новые заказы, а это около 13 тысяч – планируем отправить до 15 мая", – добавил Смилянский.

Смотрите фотографии: как будет выглядеть мерч

Он отметил, что у тех, кто не успеет приобрести марку в интернет магазине, будет шанс сделать это на нескольких благотворительных аукционах. О них объявят позже.

Игорь Смелянский напомнил другим продавцам – не нужно нарушать права интеллектуальной собственности Укрпочты и автора картины. Ни одному продавцу не дано согласия на использование изображения марки.

Напомним – Укрпочта остановила продажу марки с "русским кораблем": смотрите видео

Марку "Русский военный корабль, иди…!" выпустили в 2 номиналах, у каждого из которых был тираж в 500 тысяч штук. Автор дизайна – уроженец Крыма Борис Грох. Его эскиз сочли лучшим по результатам голосования почти 8 тысяч респондентов.