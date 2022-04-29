В Укрпочте анонсировали продажу мерча с "русским кораблем"
Источник:Игорь Смелянский
Глава Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что 1 мая откроется интернет-магазин с мерчем "русский корабль".
По его словам, можно будет купить футболки, свитшоты и магниты с изображением известной марки. А также другие марки из прошлых тематических выпусков.
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Известно, что часть средств из продажи всего мерча будет направлена на нужды ВСУ.
Таким образом, в интернет-магазине будет продано более 150 тысяч марок. Или на 50% больше, чем планировалось, благодаря перераспределению объемов по другим целям,
– сообщил Игорь Смелянский.
"Все новые заказы, а это около 13 тысяч – планируем отправить до 15 мая", – добавил Смилянский.
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Он отметил, что у тех, кто не успеет приобрести марку в интернет магазине, будет шанс сделать это на нескольких благотворительных аукционах. О них объявят позже.
Игорь Смелянский напомнил другим продавцам – не нужно нарушать права интеллектуальной собственности Укрпочты и автора картины. Ни одному продавцу не дано согласия на использование изображения марки.Интересно! Марку "Русский военный корабль, иди…!" выпустили в 2 номиналах, у каждого из которых был тираж в 500 тысяч штук. Автор дизайна – уроженец Крыма Борис Грох. Его эскиз сочли лучшим по результатам голосования почти 8 тысяч респондентов.
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