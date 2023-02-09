После разоблачения схемы уклонения от налогов Укртатнафта заплатила более 500 миллионов гривен

Руководство нефтеперерабатывающей компании Укртатнафта уклонялось от уплаты налогов. Правоохранители разоблачили схему продажи горючего.

Об этом 9 января рассказали в Офисе Генерального прокурора. Заметили, что после разоблачения компания вернула государству 531 миллион гривен.

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"Руководители Укртатнафты уплатили в государственный бюджет более 500 миллионов гривен налогов. Ранее правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов руководством одной из крупнейших украинских нефтеперерабатывающих компаний", – отметили в Офисе генпрокурора.

Деньги могут передать защитникам

После проведения расследования правоохранители сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления нефтеперерабатывающей компании и главного бухгалтера. Последний одновременно является членом правления этого предприятия.

Как свидетельствуют материалы расследования, предварительный менеджмент этой компании продавал горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. И это притом, что суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей. Задолженность компании перед государством только по этому эпизоду составляет более 605 миллионов гривен, – добавили в Службе безопасности Украины.

Чтобы возместить ущерб, руководство компании перечислило деньги в бюджет государства. В Офисе генпрокурора рассказали, что сейчас решают вопрос использования денег для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

В настоящее время ведутся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства незаконной деятельности и привлечь виновных к ответственности.

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