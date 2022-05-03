Укрзализныця поменяет схему эвакуации украинцев из Покровска
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Укрзализныця с 3 мая поменяет схему эвакуации людей из Покровска Донецкой области. Поезд больше не будет курсировать в Чоп.
Поезд №234/233 будет курсировать в сообщении Покровск – Львов вместо Покровск – Чоп.
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График поезда
Поезд будет отправляться по нечетным числам из Покровска в 16:30. В Днепр будет прибывать в 19:40. Там вагоны присоединят к поезду №86/85 Запорожье – Львов.
Во Львов поезд прибывает в 15:51.
Продолжаем эвакуационный процесс.
– отметили в УЗ.
Как будут курсировать пригородные поезда
Укрзализныця обнародовала перечень пригородных поездов, которые будут курсировать 3 мая. До 30 маршрутов будет на Юго-Западной, Приднепровской, Одесской и Южной железной дороге, Львовской – 53. Не будут курсировать поезда на Донецкой железной дороге. Очевидно, что из-за боевых действий и обстрелов россиян.
С полным списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке.
Россия разрушает железную дорогу
Российские военные ежедневно наносят удары по железнодорожным объектам в Украине, они разрушают все станции и пути. Железная дорога является их целью, ведь захватчики хотят оборвать сообщения между городами.
Глава Укрзализныци Александр Камышин рассказал, что каждый день есть новая перебитая инфраструктура, пути, мосты, контактная сеть, здания. Больше всего страдает Донецкая и ЮЖД. Камышин признался, что сейчас легче перечислить уцелевшие станции, чем поврежденные.
В МВД заявили, что Россия бьет по железной дороге в надежде остановить движение товаров в обе стороны, в том числе и экспорт. Таким образом, агрессор хочет ослабить экономику.
Обстрелы железной дороги
- 25 апреля оккупанты обстреляли ракетами 5 железнодорожных станций на западе и в центре Украины. В частности, нанесли удар по станции "Красное" во Львовской области.
- Кроме того, агрессор ударил по железной дороге возле Здолбунова на Ровненщине. В результате обстрелов погиб один человек на станции "Козятин".
- Захватчики уже в третий раз обстреляли мост через Днестровский лиман, из-за этого также пострадала железная дорога.
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