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      Укрзализныця на зимние праздники назначила дополнительный поезд "Интерсити+" до Львова

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      Укрзализныця на зимние праздники назначила дополнительный поезд "Интерсити +" / intercityukraine.com

      Укрзализныця назначила на время зимних праздников дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" из Киева до Львова.

      Поезд будет отправляться из Львова 11 и 12 января, из Киева – 12 и 13 января, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

      Интересно: Сколько украинцев встретили Новый год в поездах: статистика

      Дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47.

      В обратном направлении из Львова поезд отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50.

      Кроме того, дополнительный скоростной поезд "Киев – Львов – Киев" также будет курсировать из Киева 4, 5 и 8 января, из Львова – 4, 7 января.

      Сколько дополнительных поездов назначила Укрзализныця на зимние праздники?
      Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзализныця назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году.

      Кроме того, часть поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха.

      Список дополнительных поездов Укрзализныци на зимние праздники – здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Рождество Новогодние праздники Железная дорога Транспорт Новости Львова Новости Киева Укрзализниця
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