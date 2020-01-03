Укрзализныця на зимние праздники назначила дополнительный поезд "Интерсити+" до Львова

Укрзализныця назначила на время зимних праздников дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" из Киева до Львова.

Поезд будет отправляться из Львова 11 и 12 января, из Киева – 12 и 13 января, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47.

В обратном направлении из Львова поезд отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50.

Кроме того, дополнительный скоростной поезд "Киев – Львов – Киев" также будет курсировать из Киева 4, 5 и 8 января, из Львова – 4, 7 января.

Сколько дополнительных поездов назначила Укрзализныця на зимние праздники?

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзализныця назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году.



Кроме того, часть поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха.

Список дополнительных поездов Укрзализныци на зимние праздники – здесь.