Об этом свидетельствует обновленная карта маршрутов, опубликованная в телеграм-канале " Укрзализныци ".

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Укрзализныця актуализировала информацию о железнодорожном сообщении

На карте обозначены функционирующие вокзалы, регионы с которыми являются сообщения, а также регионы, где временно прекращена работа Укрзализныци.

Укрзализныця актуализировала информацию о железнодорожном сообщении / Фото Укрзализныця

В то же время Укрзализныця сообщила, что начиная с 27 февраля этого года по техническим причинам временно не будет курсировать пригородный поезд №6311/6314 сообщением Ковель – Заболотье – Ковель.

Ранее в Укрзализныце заверили , что они и дальше будут исправно работать, а эвакуационные рейсы будут выполняться.