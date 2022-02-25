Также ряд электричек осуществляет транзитную доставку с пересадкой в ​​выбранном железнодорожным штабом городе пересадку на запасной дизель-поезд.

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Согласно расписанию к отправке готовы поезда:

№ 095 Киев – Рахов в 19:48 (посадка удлинена)

№ 029 Киев – Ужгород в 20:05 (посадка удлинена)

№ 049 Киев – Трускавец в 20:12 (добавлено еще 5 вагонов)

№057 Киев – Ворохта в 20:21

№097 Киев – Ковель в 21:22

№007 Киев – Черновцы в 22:22

№091 Киев – Львов в 22:37

Учитывая обстоятельства, возможны задержки подачи поездов, но вагонов достаточно для безопасной эвакуации около 10 тысяч человек до конца суток.

Посадка осуществляется в порядке живой очереди, предпочтение традиционно отдается детям, женщинам и маломобильным.

При посадке соблюдайте порядок, а во время поездки – не разглашайте свое местонахождение. Также не удивляйтесь аварийному освещению в салонах – чем меньше поезд похож на гирлянду, тем безопаснее путешествие,

– написали в Укрзализныце.

24 февраля примерно в 5 часов утра Россия начала обстреливать стратегические объекты Украины. Из-за вторжения в Украину ввели военное положение . Всех желающих призывают приобщаться к Силам территориальной обороны.