Також низка електричок здійснять транзитну доставку з пересадкою в обраному залізничним штабом місті пересадку на запасний дизель-поїзд.

До теми Укрзалізниця скасовує приміські потяги між Харковом та Донецькою областю

Згідно з розкладом до відправки готові поїзди:

№ 095 Київ – Рахів о 19:48 (посадку подовжено)

№ 029 Київ – Ужгород о 20:05 (посадку подовжено)

№ 049 Київ – Трускавець о 20:12 (додано ще 5 вагонів)

№ 057 Київ – Ворохта о 20:21

№ 097 Київ – Ковель 21:22

№ 007 Київ – Чернівці 0 22:22

№ 091 Київ – Львів о 22:37

Зважаючи на обставини, можливі затримки подачі поїздів, але вагонів вдосталь для безпечної евакуації близько 10 тисяч чоловік до кінця доби.

Посадка здійснюється в порядку живої черги, перевага традиційно надається дітям, жінкам та маломобільним.

Під час посадки дотримуйтесь порядку, а під час поїздки – не розголошуйте своє місцезнаходження. Також не дивуйтеся аварійному освітленню у салонах – що менше поїзд схожий “на гірлянду”, то безпечніша мандрівка,

– написали в Укрзалізниці.

24 лютого приблизно о 5 годині ранку Росія почала обстрілювати стратегічні об'єкти України. Через вторгнення в Україні ввели воєнний стан. Усіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони.

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