Про це свідчить оновлена карта маршрутів, опублікована в телеграм-каналі Укрзалізниці.
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Укрзалізниця актуалізувала інформацію щодо залізничного сполучення
На карті позначені вокзали, які функціонують, регіони з якими є сполучення, а також регіони, де тимчасово припинена робота Укрзалізниці.
Укрзалізниця актуалізувала інформацію щодо залізничного сполучення / Фото Укрзалізниця
Водночас Укрзалізниця повідомила, що починаючи з 27 лютого цього року із технічних причин тимчасово не курсуватиме приміський поїзд №6311/6314 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель.
Раніше в Укрзалізниці запевнили, що вони й надалі справно працюватимуть, а евакуаційні рейси будуть виконуватися.
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