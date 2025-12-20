Террор Одесской области: Укрзализныця добавит новые вагоны на поезда в Кишинев
- Укрзализныця добавит новые вагоны на поезда в Кишинев.
- Билеты будут доступны с 20 декабря.
Уже в субботу, 20 декабря, появятся новые железнодорожные билеты на маршруты в направлении Молдовы из Киева и Одессы. В случае необходимости вместимость сообщений будет увеличиваться.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Читайте также Сейчас важно выдержать, – в ЦПД объяснили, может ли Россия высадить десант на Одессу
Почему вагонов в Кишинев станет больше?
Учитывая российские обстрелы логистических маршрутов в Одесской области, в частности удары по автомобильным мостам, Укрзализныця назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Киева и Одессы.
Это стало оперативной реакцией на осложнения пересечения молдавской границы другими видами транспорта.
Укрзализныця продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной,
– говорится в сообщении.
Отметим, что билеты на поезда поступят в ближайшее время на даты, начиная с 20 декабря.
Больше об атаках оккупантов на логистику Одесской области
В четверг, 18 декабря, российский беспилотник поразил гражданский автомобиль на территории Одесской области. В результате этой атаки погибла женщина.
Тогда в Госпогранслужбе проинформировали, что из-за атаки агрессора полностью остановлено движение по автомобильной трассе "Одесса – Рени".
Молдавские пограничники, со своей стороны, уточнили, что временно прекращают работу пункты пропуска "Паланка – Маяки-Удобное" и "Тудора – Староказацкое".
Под интенсивным вражеским ударом в Одесской области оказался населенный пункт Маяки. Как сообщил "Флеш", ночью 19 декабря россияне направили по местному мосту десять дронов "Шахед".
Эксперты отмечают, что обстреливая мосты, Россия стремится максимально нарушить логистические пути в этом регионе.