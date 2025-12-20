Террор Одесской области: Укрзализныця добавит новые вагоны на поезда в Кишинев

Уже в субботу, 20 декабря, появятся новые железнодорожные билеты на маршруты в направлении Молдовы из Киева и Одессы. В случае необходимости вместимость сообщений будет увеличиваться.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Почему вагонов в Кишинев станет больше?

Учитывая российские обстрелы логистических маршрутов в Одесской области, в частности удары по автомобильным мостам, Укрзализныця назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Киева и Одессы.

Это стало оперативной реакцией на осложнения пересечения молдавской границы другими видами транспорта.

Укрзализныця продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной,

– говорится в сообщении.

Отметим, что билеты на поезда поступят в ближайшее время на даты, начиная с 20 декабря.

