20 декабря, 08:57
2

Террор Одесской области: Укрзализныця добавит новые вагоны на поезда в Кишинев

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Укрзализныця добавит новые вагоны на поезда в Кишинев.
  • Билеты будут доступны с 20 декабря.

Уже в субботу, 20 декабря, появятся новые железнодорожные билеты на маршруты в направлении Молдовы из Киева и Одессы. В случае необходимости вместимость сообщений будет увеличиваться.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Почему вагонов в Кишинев станет больше?

Учитывая российские обстрелы логистических маршрутов в Одесской области, в частности удары по автомобильным мостам, Укрзализныця назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Киева и Одессы.

Это стало оперативной реакцией на осложнения пересечения молдавской границы другими видами транспорта.

Укрзализныця продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной,
– говорится в сообщении.

Отметим, что билеты на поезда поступят в ближайшее время на даты, начиная с 20 декабря.

Больше об атаках оккупантов на логистику Одесской области

  • В четверг, 18 декабря, российский беспилотник поразил гражданский автомобиль на территории Одесской области. В результате этой атаки погибла женщина.

  • Тогда в Госпогранслужбе проинформировали, что из-за атаки агрессора полностью остановлено движение по автомобильной трассе "Одесса – Рени".

  • Молдавские пограничники, со своей стороны, уточнили, что временно прекращают работу пункты пропуска "Паланка – Маяки-Удобное" и "Тудора – Староказацкое".

  • Под интенсивным вражеским ударом в Одесской области оказался населенный пункт Маяки. Как сообщил "Флеш", ночью 19 декабря россияне направили по местному мосту десять дронов "Шахед".

  • Эксперты отмечают, что обстреливая мосты, Россия стремится максимально нарушить логистические пути в этом регионе.