Укрзализныця из-за обстрелов меняет курсирование поезда на Донбассе
22 февраля 2022 , 21:24Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Из-за обстрелов боевиков Укрзализныця изменила маршрут пригородного поезда. Теперь поезд не будет курсировать через станцию Кондрашевская-Новая, поскольку ее обстреляли накануне.
Речь идет о поезде № 6481/6482 Лантратовка – Кондрашевская-Новая – Лантратовка. С 22 февраля он меняет маршрут.
Кстати Во время обстрела Марьинки ранили мирного жителя
Новый маршрут
- Отныне поезд не будет курсировать на перегоне Кондрашевская-Новая – Новый Айдар.
- Со станции Новый Айдар он будет отправляться в 9:17 и прибывать в Лантратовку в 12: 47.
- Из Лантратовки будет отправляться в 13:12 и прибывать на конечную станцию Новый Айдар в 16: 42.
Обстрел железнодорожной станции
Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая на Луганщине 17 февраля. Пострадал один тепловоз, но из строя он не вышел. Также повреждено здание депо. К счастью, раненых или погибших не было.
Отметим, что после обстрела станция еще несколько дней работала.
Последние новости с фронта
- С начала суток 22 февраля боевики 72 раза срывали "тишину". Более 53 раз использовали тяжелое вооружение.
- Погиб украинский воин. Еще один защитник был ранен, а 5 – получили боевые травмы.
- Кроме того, ранения получил мирный житель Марьинки.
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