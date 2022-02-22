Мовиться про потяг № 6481/6482 Лантратівка – Кіндрашівська-Нова – Лантратівка. З 22 лютого він змінює маршрут.

До речі Під час обстрілу Мар'їнки поранили мирного жителя

Новий маршрут

Відтепер поїзд не курсуватиме на перегоні Кіндрашівська-Нова – Новий Айдар.

Зі станції Новий Айдар він відправлятиметься о 9:17 та прибуватиме до Лантратівки о 12:47.

З Лантратівки відправлятиметься о 13:12 та прибуватиме на кінцеву станцію Новий Айдар о 16:42.

Обстріл залізничної станції

Окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова на Луганщині 17 лютого. Постраждав один тепловоз, але з ладу він не вийшов. Також пошкоджена будівля депо. На щастя, поранених чи загиблих не було.

Зауважимо, що після обстрілу станція ще кілька днів працювала.

Останні новини з фронту

Від початку доби 22 лютого бойовики 72 рази зривали "тишу". Ба більше, 53 рази використали важке озброєння.

Загинув український воїн. Ще один захисник був поранений, а 5 – отримали бойові травмування.

Крім того, поранення зазнав мирний житель Мар'їнки.

До теми – Рятувальники не можуть погасити пожежу на Луганщині: бойовики не припиняють обстрілів: