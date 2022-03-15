Укрзализныця начала национализацию российских вагонов

В Укрзализныце начинают национализировать находящиеся в Украине вагоны России. Их более 15 тысяч.

Национализация происходит полностью законно. Это стало возможным после того, как президент подписал специальный закон о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России.

К теме В Укрзализныце рассказали, что планируют сделать с "золотым" вагоном из имения Медведчука

В Укрзализныце говорят, что процедура займет время

Как сообщил руководитель Укрзализныци Александр Камышин вагоны принадлежат 250 разным компаниям. Однако среди них есть компании, которые точно принадлежат стране-агрессору.

В частности, речь идет о ВЭБ-Лизинге, ВТБ-Лизинге, Газпромтрансе, ГТЛК и Сбербанк Лизинг. У них уже более 3 тысяч вагонов.

Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем список владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть Россия. Далее будет Кабмин, СНБО, Указ Президента и еще один Закон Украины,

– прояснил Камышин.

Также руководитель Укрзализныци отметил, что процедура займет время, поэтому ее уже начинают. Первоначально определяют, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю России. Однако это не так быстро сделать. "Есть время – есть вдохновение", – добавил он.

После национализации вагоны России будут работать на экономику Украины. В Укрзализныце заверили, что они им пригодятся во время новых маршрутов в Европу, что поможет возобновить грузовую работу.

Отметим, что украинские вагоны тоже находятся в России. Однако их там всего 482 единицы, а не 15 тысяч.

Интересно – суд в Гааге должен объявить решение по делу Украины и России: смотрите видео