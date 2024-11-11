Будет ехать через всю страну: УЗ открыла продажу билетов на новый детский вагон

В Укрзализныце сообщили, что в партнерстве с ЮНИСЕФ спроектировали еще один детский вагон. Билеты на него уже можно приобрести – но только в приложении.

С 8 августа этого года в составе поезда №15/16 Харьков – Ясиня курсирует первый детский вагон. В ведомстве обещали запустить еще 7 таких вагонов до конца года. Куда можно доехать новым вагоном с ребенком, передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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УЗ создала еще один детский вагон – куда едет и что внутри

Стартует продажа билетов на очередной детский купейный вагон, который будет курсировать в составе поезда №17/18 Харьков – Ужгород с 19 ноября. Напоминаем, что вагоны такого типа оснащены таким образом, чтобы быть максимально комфортными для самых маленьких пассажиров в возрасте от 0 до 8 лет и их родителей,

– говорится в сообщении.

Ближайшее отправление поезда с таким вагоном – днем 19 ноября. Поезд отправляется из Харькова в 14:36, днем едет через Полтаву, Миргород, Киев, ночью – через Львов, Славское, Сваляву, Мукачево. В 9:37 он приезжает в Ужгород. Таким образом пассажиры проводят в пути 19 часов – почти сутки.

Детский вагон купейный, там 18 нижних и 18 верхних мест. Цены стартуют от тысячи гривен. Важно, что билеты на этот вагон можно приобрести исключительно в приложении Укрзализныци, где он имеет отдельную маркировку.

Маркировка детского вагона в приложении УЗ / Скриншот 24 Канала

А дети до 5 лет включительно путешествуют поездами Укрзализныци бесплатно и не требуют отдельного билета.

Билет на детский вагон можно купить только в приложении Укрзализныци / Скриншот 24 Канала

"Внутри вагона детей будут ждать бизиборды с подвижными элементами, учебно-развлекательные материалы, интерактивные игры, познавательные задания и специально разработанные тематические купе. Проводниками в этот увлекательный мир путешествий стали уже известные и любимые Искорки суперсил. Для безопасности предусмотрены манеж для самых маленьких пассажиров, увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой и детские поручни с мягкой обивкой для безопасного передвижения", – обещают в ведомстве.