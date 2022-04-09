"Укрзализныця" с начала вторжения эвакуировала 3,5 миллиона граждан

Нападение российских оккупантов заставило сотни тысяч украинцев покинуть свой дом. Железная дорога стала одной из опорных возможностей для эвакуации мирного населения.

Миллионы украинцев воспользовались железной дорогой для эвакуации. Обстрелы оккупантов заставили их покинуть дом и искать безопасного убежища.

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Эвакуация по железной дороге

Как сообщили в "Укрзализныце", с начала войны поездами удалось эвакуировать 3,5 миллиона украинцев. Почти полмиллиона из них были перевезены за границу.

Чаще всего люди отправлялись во Львов и Ужгород, самым популярным зарубежным направлением стала Польша.

В компании отметили: после завершения боевых действий и победы Украины над Россией будут организованы поезда для того, чтобы украинцы имели возможность вернуться в свои дома.

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