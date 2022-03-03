Укрзализныця начала закупать самые необходимые товары: еду, топливо, лекарства

Несмотря на полномасштабную войну, которую Россия развязала на территории Украины, все системы, обеспечивающие жизнедеятельность государства, работают стабильно. Укрзализныця начала закупку самых необходимых для населения товаров.

Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По решению правительства, Укрзализныця начала закупать еду, горючее, лекарства, электроэнергию, другие важные товары и услуги для людей.

Важно Укрзализныця делает все рейсы с востока и центра эвакуационными и закрывает продажу билетов

"Предприятие будет держать тесный контакт с военно-гражданскими администрациями, чтобы оперативно закрывать насущные нужды людей и государства", – заверил Шмигаль.

Он добавил, что, несмотря на войну, украинцам насчитали все проиндексированные на 14% пенсии. Деньги для почти 13 миллионов пенсионеров уже перечислены в банки.

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