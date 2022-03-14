Укрзализныця напомнила, как за неделю до войны в Мариуполе встречали поезд Единства
Источник:телеграм Укрзализныци
Укрзализныця распространила в сети видеовоспоминание, как 18 февраля в Мариуполе встречали поезд Единства.
За неделю до войны, 18 февраля, полторы сотни человек встречали в Донецкой области на первом перроне Поезд Единства лозунгом "Мариуполь – это Украина!".
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Символический Поезд Единства провез Государственный флаг Украины через 12 областей, включал остановки на 15 станциях в семи регионах. И в Мариуполь флаг прибыл подписанным украинцами из разных областей.
Сине-желтый государственный символ подписала Временная поверенная в делах США Кристина Квин. В Мариуполе флаг подписал заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, в Волновахе – председатель Волновахской РГА Анатолий Немченко.
Держитесь, наши братья и сестры, скоро снова в Карпаты железной дорогой!,
– написали в посту Укрзализныци.
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