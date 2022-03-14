За тиждень до війни, 18 лютого, півтори сотні людей зустрічали на Донеччині на першому пероні Поїзд Єдності гаслом "Маріуполь – це Україна!".

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Символічний Потяг Єдності провіз Державний прапор України через 12 областей, включав зупинки на 15 станціях у семи регіонах. І до Маріуполя прапор прибув підписаним українцями з різних областей.

Синьо-жовтий державний символ підписала Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. У Маріуполі прапор підписав заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, у Волновасі – голова Волноваської РДА Анатолій Немченко.

Тримайтеся, наші брати та сестри, скоро знову до Карпат залізницею!

– написали у пості Укрзалізниці.

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