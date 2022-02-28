Укрзализныця назначает дополнительный эвакуационный рейс из Киева во Львов

Укрзализныця 28 февраля сообщила, что назначает дополнительный эвакуационный рейс из Киева во Львов. Он отправится в 12: 00.

Также еще один эвакуационный рейс на Запад планируется из Харькова уже в ближайшее время. Детали пока не раскрывают.

Заметьте Количество эвакуационных поездов со Львова увеличилось, – ОГА

Напоминаем, приоритет в посадке предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Просим сохранять спокойствие и следить за объявлениями на вокзалах,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что эвакуационные рейсы продолжаются. Команда работает без отдыха, ведь все защищают Украину и тех, кого любят.

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