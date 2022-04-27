Укрзализныця назначает новый поезд в сообщении Киев – Хелм

Укрзализныця анонсировала новый поезд в сообщении Киев – Хелм – Киев с 1 мая.

Такую информацию сообщили в телеграм-канале компании. Укрзализныця в очередной раз поблагодарила польских коллег за сотрудничество.

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Поезд №23/24 будет отправляться из Киева 1 мая в 22:49 и прибывать в Хелм 2 мая в 11:30. В обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев 3 мая в 07:29.

Также сообщается, что день удобства пассажиров на станции Хелм организовали хабовое сообщение с Варшавой. Что это значит? Пассажиры, прибывающие в Хелм, могут быстро пересесть на поезд в Варшаву, который отправляется в 13:11 и прибывает в Варшаву в 16:11.

В обратном направлении: из Варшавы поезд польской железной дороги отправляется в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31, что дает пассажирам достаточно времени для удобной пересадки на поезд из Хелма в Киев.

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