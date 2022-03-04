Укрзализныця назначила дополнительные поезда: расписание и направления
4 марта 2022 , 11:37Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
На своей странице в телеграм Укрзализныця сообщила о дополнительных поездах, которые будут ехать на Западную Украину.
Известно, что они будут курсировать из Харькова, Кривого Рога, Днепра и Запорожья.
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- 12:00 – поезд Днепр – Львов;
- 15:00 – поезд Запорожье – Львов;
- 15:00 – поезд Лиман – Львов;
- 16:00 – поезд Кривой Рог – Львов;
- 18:00 – поезд Харьков – Львов;
- 22:00 – поезд Харьков – Львов;
- 22:00 – поезд Запорожье – Львов;
- 22:00 – поезд Кривой Рог – Львов;
- 23:59 – поезд Запорожье – Ужгород.
"Посадка в поезда, которые едут на запад страны, бесплатная. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям", – добавили в Укрзализныце.
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