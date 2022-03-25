Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный рейс из Днепра во Львов

Укрзализныця продолжает эвакуацию граждан из охваченных войной регионов на запад Украины. Дополнительный поезд для эвакуации отправится из Днепра во Львов 25 марта.

Дополнительный эвакуационный рейс Интерсити+ из Днепра во Львов отправится в 20:00.

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Следует добавить, что в это же время из Днепра отправится еще один эвакуационный рейс – в Чоп (поезд №234/233).

Какие еще эвакуационные рейсы состоятся 25 марта

В целом Укрзализныця на 25 марта запланировала десять эвакуационных рейсов. Часть из них отправилась.

Стоит заметить, что за передвижение эвакуационными поездами не нужно платить. Также это распространяется на все рейсы, которые курсируют с востока на запад Украины.

Киев, вокзал Дарница:

17:00. Киев – Львов

Харьков:

11:30. Харьков – Ивано-Франковск

15:00. Харьков – Львов

Днепр:

20:00. Днепр – Чоп

20:00. Днепр – Львов

Краматорск:

13:00. Краматорск – Львов

16:00. Краматорск – Львов

Одесса: