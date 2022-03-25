Додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Дніпра до Львова відправиться о 20:00.

Читайте також Евакуаційний потяг з Києва потрапив під обстріл росіян

Варто додати, що в це ж час з Дніпра відправиться ще один евакуаційний рейс – до Чопа (поїзд №234/233).

Які ще евакуаційні рейси відбудуться 25 березня

Загалом Укрзалізниця на 25 березня запланувала десять евакуаційних рейсів. Частина з них вже відправилася.

Варто зауважити, що за пересування евакуаційними потягами не потрібно платити. Також це поширюється на всі рейси, які курсують зі сходу на захід України.

Київ, вокзал Дарниця:

17:00. Київ – Львів

Харків:

11:30. Харків – Івано-Франківськ

15:00. Харків – Львів

Дніпро:

20:00. Дніпро – Чоп

20:00. Дніпро – Львів

Краматорськ:

13:00. Краматорськ – Львів

16:00. Краматорськ – Львів

Одеса: