Укрзализныця назначила дополнительный поезд на 6 апреля: откуда и куда
6 апреля 2022 , 09:55Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
В это сложное время Укрзализныця оказывает немалую помощь государству. Она уже эвакуировала из "горячих точек" тысячи человек.
Сегодня к уже ранее опубликованному графику на 6 апреля Укрзализныця добавила еще один дополнительный эвакуационный рейс.
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В частности, назначила поезд №236/235 Покровск – Черновцы. Отправление – в 13:00, а в обратном направлении отправится 7 апреля в 20:00 и будет направляться в Кривой Рог.
Эвакуационные рейсы 6 апреля: график и направления
- 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая
- 13:00 – 274/273 Краматорск – Львов
- 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
- 17:00 – 278/277 Краматорск – Львов
- 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
- 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая
- 16:10 – 7931 Покровск – Днепр (билеты в продаже)
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр