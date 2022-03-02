Укрзализныця назначила еще 6 эвакуационных поездов

Укрзализныця назначила на 2 марта 6 эвакуационных рейсов. Они будут ехать из Днепра и Запорожья.

Эвакуационные поезда будут ехать в Киев, Львов, Трускавец и Ужгород. Рейсы будут совершать с 10 до 15 часов.

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Расписание рейсов на 2 марта

Днепр – Львов 10:30

Днепр – Киев 14:00

Днепр – Трускавец 14:20

Запорожье – Львов 09:30

Запорожье – Киев 10:50

Запорожье – Ужгород 14:45

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