Укрзализныця обнародовала актуальную карту вокзалов: какие из них работают, а какие – закрыты

Оккупант продолжает бить по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре. Из-за обстрелов не работают некоторые вокзалы и отсутствует железнодорожное сообщение.

Укрзализныця обнародовала актуальную карту действующих вокзалов и железнодорожного сообщения. Информацию по состоянию на 1 марта – читайте далее.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Какие вокзалы закрыты

По состоянию на 1 марта закрыты вокзалы и нет железнодорожного сообщения в таких населенных пунктах Украины:

Конотоп;

Шостка;

Хутор-Михайловский;

Ворожба;

Бахмач;

Ромны;

Сумы;

Тростянец-Смородино;

Лосево, Купянск-Узловой;

Изюм;

Рубежное;

Попасная, Лисичанск;

Покровск, Бахмут;

Волноваха;

Мариуполь;

Бердянск;

Мелитополь;

Новоалексеевка;

Херсон;

Николаев.

При этом открыты вокзалы, но нет железнодорожного сообщения в таких населенных пунктах:

Чернигов;

Нежин;

Пологи.

Добавим, что в Первомайск-на-Буге вокзал функционирует и имеется железнодорожное сообщение, однако вокруг вокзала пока напряженная ситуация – раздаются взрывы.

Актуальная карта железнодорожного сообщения в Украине / Фото Укрзализныця

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!