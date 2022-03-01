Укрзализныця обнародовала актуальную карту вокзалов: какие из них работают, а какие – закрыты
Источник:телеграм-канал Укрзализныци
Оккупант продолжает бить по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре. Из-за обстрелов не работают некоторые вокзалы и отсутствует железнодорожное сообщение.
Укрзализныця обнародовала актуальную карту действующих вокзалов и железнодорожного сообщения. Информацию по состоянию на 1 марта – читайте далее.
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Какие вокзалы закрыты
По состоянию на 1 марта закрыты вокзалы и нет железнодорожного сообщения в таких населенных пунктах Украины:
- Конотоп;
- Шостка;
- Хутор-Михайловский;
- Ворожба;
- Бахмач;
- Ромны;
- Сумы;
- Тростянец-Смородино;
- Лосево, Купянск-Узловой;
- Изюм;
- Рубежное;
- Попасная, Лисичанск;
- Покровск, Бахмут;
- Волноваха;
- Мариуполь;
- Бердянск;
- Мелитополь;
- Новоалексеевка;
- Херсон;
- Николаев.
При этом открыты вокзалы, но нет железнодорожного сообщения в таких населенных пунктах:
- Чернигов;
- Нежин;
- Пологи.
Добавим, что в Первомайск-на-Буге вокзал функционирует и имеется железнодорожное сообщение, однако вокруг вокзала пока напряженная ситуация – раздаются взрывы.
Актуальная карта железнодорожного сообщения в Украине / Фото Укрзализныця
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