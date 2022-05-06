Теперь электронные проездные документы можно оформить только через официальный сайт Укрзализныци – booking.uz.gov.ua.

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Также в чат-ботах Укрзализныци доступны билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку.

В Укрзализныце добавили, что если при покупке билета онлайн-система зависнет – деньги будут возвращены через 3 – 10 банковских дней, в зависимости от банка.

Почему нельзя купить билеты через партнерские сервисы? Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы Укрзализныци и гарантировать бесперебойность их работы.

Ранее Укрзализныця сообщала, что украинцы, пытавшиеся приобрести билеты онлайн, сталкивались с периодическими сбоями. Это случалось из-за кибератак россиян. В Укрзализныце еще тогда призывали людей покупать билеты через кассы.

К слову, в последнее время регулярны атаки оккупантов по железнодорожной инфраструктуре. Но советник главы ОП Алексей Арестович отмечает, что уничтожить ее полностью захватчикам не удастся. По его словам, остановить работу железной дороги – нереально.

Что известно об обстрелах железной дороги

Утром 25 апреля российские оккупанты ударили сразу по пяти железнодорожным станциям на Западе, а также в Центре Украины. В результате атаки, как сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин, погиб 1 железнодорожник, еще 4 получили ранения.

Массированные ракетные удары по железной дороге оккупанты также нанесли 3 мая. Тогда они ударили сразу по 6 станциям. В Укрзализныце отметили, что повреждения инфраструктуры тяжелые.

4 мая оккупанты ударили по Днепру. В Укрзализныце тогда сообщили, что вражеские военные уничтожили их объект инфраструктуры в городе. В результате пришлось вынужденно остановить движение ряда поездов, пострадавших среди железнодорожников не было.

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