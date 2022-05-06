Тепер електронні проїзні документи можна оформити лише через офіційний сайт Укрзалізниці – booking.uz.gov.ua.

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Також у чат-ботах Укрзалізниці доступні квитки на потяги в межах України, а також на Київську кільцеву електричку.

В Укрзалізниці додали, що якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне – гроші буде повернуто через 3-10 банківських днів, залежно від банку.

Чому не можна купити квитки через партнерські сервіси? Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи Укрзалізниці та гарантувати безперебійність їхньої роботи.

Раніше Укрзалізниця повідомляла, що українці, які намагалися придбати квитки онлайн, стикалися з періодичними збоями. Це траплялося через кібератаки росіян. В Укрзалізниці ще тоді закликали людей купувати квитки через каси.

До слова, останнім часом регулярними є атаки окупантів по залізничній інфраструктурі. Але радник глави ОП Олексій Арестович наголошує, що знищити її повністю загарбникам не вдасться. За його словами, зупинити роботу залізниці – нереально.

Що відомо про обстріли залізниці

Зранку 25 квітня російські окупанти вдарили відразу по п'ятьох залізничних станціях на Заході, а також у Центрі України. Внаслідок атаки, як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, загинув 1 залізничник, ще 4 отримали поранення.

Масованих ракетних ударів по залізниці окупанти також завдали 3 травня. Тоді вони вдарили відразу по 6 станціях. В Укрзалізниці зауважили, що пошкодження інфраструктури тяжкі.

4 травня окупанти вдарили по Дніпру. В Укрзалізниці тоді повідомили, що ворожі військові знищили їхній об'єкт інфраструктури в місті. Внаслідок цього довелося вимушено зупинити рух низки потягів, постраждалих серед залізничників не було.

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