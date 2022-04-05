Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов

В Укрзализныце опубликовали график поездов для эвакуации людей. В частности речь идет о рейсах из Краматорска, Новозолотаровки и Покровска.

В частности данные по рейсам появляются ежесуточно в полночь. Об этом говорится на сайте.

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Укрзализныця объявила график поездов

На 5 апреля объявили такие дополнительные рейсы:

Краматорск

13:00 – 274/273 Краматорск – Львов;

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;

18:00 – 278/277 Краматорск – Львов;

Другие

14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая;

16:10 – 7931 Покровск – Днепр;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Международные эвакуационные рейсы объявили следующие:

Польша:

07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль (билеты в продаже);

08:30 – 715/716 Киев-Пас – Винница (билеты в продаже, 11: 25) – Пшемысль (билеты в продаже);

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты в продаже, оформлять до станции Ягодин);

17:02 – 814/813 Львов – Хелм (билеты в продаже, оформлять до станции Ягодин);

18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль (билеты в продаже);

19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм (билеты в продаже).

Словакия:

11: 35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);

16:50 № 961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).

Венгрия:

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп-Захонь (билеты в продаже);

12: 30 №33 Мукачево – Будапешт;

16: 30 №32521 Мукачево – Будапешт;

Чехия:

Билеты отсутствуют

Румыния:

23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния);

Австрия:

14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена.

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