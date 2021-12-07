Укрзализныця переходит на новый график работы: пассажиров испугали "нули" в билетах
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця с 12 декабря переходит на новый график движения, в котором будут курсировать 12 пар скоростных поездов. Это привело к сбоям с датами прибытия.
В пресс-службе национального перевозчика также сообщили, что к концу 2021 года один из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant отправится в первый рейс Киев – Тернополь.
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В новом графике движения поездов, который начинает действовать 12 декабря, будут курсировать 12 пар скоростных поездов,
– отметили в УЗ.
График движения поездов на 2022 год
Направления скоростных поездов "Укрзализныци":
- № 722/721 Киев – Харьков – Киев;
- № 724/723 Киев – Харьков – Киев;
- № 726/725 Киев – Харьков – Киев;
- № 732/731 Киев – Запорожье – Киев;
- № 734/733 Киев – Покровск – Киев;
- № 712/711 Киев – Константиновка – Киев;
- № 763/764 Киев – Одесса – Киев;
- № 740/739 Киев – Кривой Рог – Киев;
- № 747/748 Киев – Тернополь – Львов – Тернополь – Киев;
- № 743/744 Дарница, Киев – Львов – Дарница, Киев;
- № 715/716 Киев – Львов – Перемышль – Львов – Киев;
- № 705/706 Киев – Львов – Перемышль – Львов – Кив.
График движения поездов на 2022 год / Скриншот с видео "Укрзализныци"
Сбои с датами прибытия
Вероятно, из-за перехода в системе УЗ произошел масштабный сбой, который напугал пассажиров.
В билетах не показывает дату прибытия поездов, но "Укрзализныця" уверяет, что это временно.
Если берешь билет на этот день (12 декабря – 24 канал), пишет в дате прибытия "нули". В контакт-центре говорят, что это так и будет именно на 12 декабря,
– рассказала журналистка 24 канала.
В билетах не показывает даты прибытия поездов/Фото Марины Васильевой, 24 канал