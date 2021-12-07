Укрзализныця переходит на новый график работы: пассажиров испугали "нули" в билетах

7 декабря 2021 , 15:30
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Укрзализныця

Укрзализныця с 12 декабря переходит на новый график движения, в котором будут курсировать 12 пар скоростных поездов. Это привело к сбоям с датами прибытия.

В пресс-службе национального перевозчика также сообщили, что к концу 2021 года один из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant отправится в первый рейс Киев – Тернополь.

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В новом графике движения поездов, который начинает действовать 12 декабря, будут курсировать 12 пар скоростных поездов,
– отметили в УЗ.

График движения поездов на 2022 год

Направления скоростных поездов "Укрзализныци":

  • № 722/721 Киев – Харьков – Киев;
  • № 724/723 Киев – Харьков – Киев;
  • № 726/725 Киев – Харьков – Киев;
  • № 732/731 Киев – Запорожье – Киев;
  • № 734/733 Киев – Покровск – Киев;
  • № 712/711 Киев – Константиновка – Киев;
  • № 763/764 Киев – Одесса – Киев;
  • № 740/739 Киев – Кривой Рог – Киев;
  • № 747/748 Киев – Тернополь – Львов – Тернополь – Киев;
  • № 743/744 Дарница, Киев – Львов – Дарница, Киев;
  • № 715/716 Киев – Львов – Перемышль – Львов – Киев;
  • № 705/706 Киев – Львов – Перемышль – Львов – Кив.
Обратите внимание! "Укрзализныця" на скоростных поездах перевезла за 10 месяцев 2021 года почти 2,6 миллиона пассажиров. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года.


График движения поездов на 2022 год / Скриншот с видео "Укрзализныци"

Сбои с датами прибытия

Вероятно, из-за перехода в системе УЗ произошел масштабный сбой, который напугал пассажиров.

В билетах не показывает дату прибытия поездов, но "Укрзализныця" уверяет, что это временно.

Если берешь билет на этот день (12 декабря – 24 канал), пишет в дате прибытия "нули". В контакт-центре говорят, что это так и будет именно на 12 декабря,
– рассказала журналистка 24 канала.


В билетах не показывает даты прибытия поездов/Фото Марины Васильевой, 24 канал

Автор: Олег Васьків