Укрзализныця переходит на новый график работы: пассажиров испугали "нули" в билетах

Укрзализныця с 12 декабря переходит на новый график движения, в котором будут курсировать 12 пар скоростных поездов. Это привело к сбоям с датами прибытия.

В пресс-службе национального перевозчика также сообщили, что к концу 2021 года один из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant отправится в первый рейс Киев – Тернополь.

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В новом графике движения поездов, который начинает действовать 12 декабря, будут курсировать 12 пар скоростных поездов,

– отметили в УЗ.

График движения поездов на 2022 год

Направления скоростных поездов "Укрзализныци":

№ 722/721 Киев – Харьков – Киев;

№ 724/723 Киев – Харьков – Киев;

№ 726/725 Киев – Харьков – Киев;

№ 732/731 Киев – Запорожье – Киев;

№ 734/733 Киев – Покровск – Киев;

№ 712/711 Киев – Константиновка – Киев;

№ 763/764 Киев – Одесса – Киев;

№ 740/739 Киев – Кривой Рог – Киев;

№ 747/748 Киев – Тернополь – Львов – Тернополь – Киев;

№ 743/744 Дарница, Киев – Львов – Дарница, Киев;

№ 715/716 Киев – Львов – Перемышль – Львов – Киев;

№ 705/706 Киев – Львов – Перемышль – Львов – Кив.

"Укрзализныця" на скоростных поездах перевезла за 10 месяцев 2021 года почти 2,6 миллиона пассажиров. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года.



График движения поездов на 2022 год / Скриншот с видео "Укрзализныци"

Сбои с датами прибытия

Вероятно, из-за перехода в системе УЗ произошел масштабный сбой, который напугал пассажиров.

В билетах не показывает дату прибытия поездов, но "Укрзализныця" уверяет, что это временно.

Если берешь билет на этот день (12 декабря – 24 канал), пишет в дате прибытия "нули". В контакт-центре говорят, что это так и будет именно на 12 декабря,

– рассказала журналистка 24 канала.



В билетах не показывает даты прибытия поездов/Фото Марины Васильевой, 24 канал