У пресслужбі національного перевізника також повідомили, що до кінця 2021 року один з двох швидкісних електропотягів Skoda City Elephant вирушить в перший рейс за маршрутом Київ – Тернопіль.
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У новому графіку руху поїздів, який починає діяти 12 грудня, курсуватимуть 12 пар швидкісних поїздів,
– зазначили в УЗ.
Графік руху поїздів на 2022 рік
Напрямки швидкісних поїздів Укрзалізниці:
- № 722 / 721 Київ – Харків – Київ;
- № 724 / 723 Київ – Харків – Київ;
- № 726 / 725 Київ – Харків – Київ;
- № 732 /731 Київ – Запоріжжя – Київ;
- № 734 / 733 Київ – Покровськ – Київ;
- № 712 / 711 Київ – Костянтинівка – Київ;
- № 763 / 764 Київ – Одеса – Київ;
- № 740 / 739 Київ – Кривий Ріг – Київ;
- № 747 / 748 Київ – Тернопіль – Львів – Тернопіль – Київ;
- № 743 / 744 Дарниця, Київ – Львів – Дарниця, Київ;
- № 715 / 716 Київ – Львів – Перемишль – Львів – Київ;
- № 705 / 706 Київ – Львів – Перемишль – Львів – Кив.
Графік руху поїздів на 2022 рік / Скриншот з відео Укрзалізниці
Збої з датами прибуття
Ймовірно, через перехід у системі УЗ стався масштабний збій, який неабияк налякав пасажирів.
Відтак, у квитках не показує дати прибуття потягів, але Укрзалізниця запевняє, що це тимчасово.
Якщо береш квиток саме на цей день (12 грудня – 24 канал), пише у даті прибуття "нулі". У контакт-центрі кажуть, що це так і буде саме на 12 грудня,
– розповіла журналістка 24 каналу.
У квитках не показує дати прибуття потягів / Фото Марини Васильєвої, 24 канал