В Укрзализныце анонсировали возобновить прямое железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой. Оно начнется 27 апреля.

В руководстве железнодорожной компании отметили, что запускают прямой рейс, потому что прислушиваются к обращениям пассажиров. Запуск состоится накануне майских праздников.

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Как будет курсировать поезд

Рейс Кривой Рог – Одесса будет проходить ежедневно.

Из Кривого Рога отправится 27 апреля в 18:10 и прибудет в Одессу в 06:36.

В обратном направлении с морского курорта будет выезжать в 20:20 28 апреля и доставит пассажиров до конечной остановки в 10:10.

На маршруте будет 5 прицепных фирменных вагонов купе.

Между Одессой и Пятихатками они будут в составе поезда №53/54 Днепр — Одесса.

А на участке Пятихатки — Кривой Рог – отдельным поездом.

Что известно о дополнительных поездах на майские праздники