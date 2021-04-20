После долгого перерыва восстанавливают прямой поезд Кривой Рог – Одесса: даты и расписание
В Укрзализныце анонсировали возобновить прямое железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой. Оно начнется 27 апреля.
Источник:Укрзализныця
В руководстве железнодорожной компании отметили, что запускают прямой рейс, потому что прислушиваются к обращениям пассажиров. Запуск состоится накануне майских праздников.
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Как будет курсировать поезд
- Рейс Кривой Рог – Одесса будет проходить ежедневно.
- Из Кривого Рога отправится 27 апреля в 18:10 и прибудет в Одессу в 06:36.
- В обратном направлении с морского курорта будет выезжать в 20:20 28 апреля и доставит пассажиров до конечной остановки в 10:10.
- На маршруте будет 5 прицепных фирменных вагонов купе.
- Между Одессой и Пятихатками они будут в составе поезда №53/54 Днепр — Одесса.
- А на участке Пятихатки — Кривой Рог – отдельным поездом.
Что известно о дополнительных поездах на майские праздники
- В Закарпатье запустят 11 поездов – большинство маршрутов восстановят после ограничений красной зоны.
- С 1 по 10 мая будет легче доехать в Харьков – Укразализныця анонсирует 4 дополнительных рейса из Одессы, Львова и Николаева.
- Ранее в компании сообщали о 16 новых маршрутах на период Пасхальных праздников и на лето.
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