"Укрзализныця" помогает иностранцам покинуть Украину

Все граждане других государств могут без ограничения покинуть Украину. То есть с территории нашего государства могут выехать мужчины-иностранцы в возрасте 18 – 60 лет.

Покинуть наше государство иностранцам помогает Укрзализныця. На фоне боевых действий они могут уехать из Украины.

Важно Госпогранслужба заявляет о снижении пассажиропотока на западной границе

Также компания осуществляет эвакуационные рейсы из горячих точек в крупные транспортные хабы.

Откуда женщины, дети, люди с инвалидностью и пожилые люди могут добраться до границы с нашими западными партнерами,

– рассказали в "Укрзализныце".

1 марта запустили дизель-поезда по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Холм.

Вся актуальная информация о рейсах доступна на медиаресурсах Мининфраструктуры и "Укрзалізниці".