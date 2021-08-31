"Укрзализныця" потратит почти 4 миллиона гривен на поиск руководства

Укрзализныця потратит 3,9 миллиона гривен на поиск нового руководства. Филиал "Центр сервисного обеспечения" заключил 2 соглашения с компанией "Экзекьютив Серч Юкрейн".

В 2021 году найдут кандидатуры на должности председателя, его заместителей, а также членов правления Укрзализныци за 1,98 миллиона гривен. Также подберут 4 независимых членов наблюдательного совета за 1,91 миллиона гривен.

К теме Почти как в Японии: Укрзализныця планирует запустить капсульные вагоны – интересные фото и видео

Стоит заметить, что "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод", который является одним из предприятий Укрзализныци, предложил подобрать персонал на 15% дешевле.

Его представители объяснили, что цена меньше из-за наличия собственных специалистов по отбору персонала.

Однако Укрзализныця отклонила такое предложение, ведь завод не подтвердил наличие необходимого количества квалифицированного персонала в штате.

Интересно В Молдове восстанавливают движение пассажирского поезда Одесса – Кишинев

Что известно о победителе тендера

Победителем тендера стало киевское ООО "Экзекьютив Серч Юкрейн". Оно было создано в 2015 году и принадлежит фирме "Executive Search Baltics" из Латвии.

. Конечными бенефициарами компании являются директор Лиегис Виестурс и Айга Авотина.

Сумма договоров с "Экзекьютив Серч Юкрейн" на 41% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 6,64 миллиона гривен.