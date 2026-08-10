Такое решение было принято в связи с необходимостью изменения расписаний после российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры. Об этом Укрзализныця сообщила в социальной сети Threads.

Что известно об изменении движения поездов на ряд дат и направлений в конце лета?

Пассажиры, планировавшие поездки из Днепра во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск и другие города на западе страны, столкнулись с отсутствием билетов на конец лета.

Из Днепра в города на западе Украины нет билетов на поезд / Скриншот с сайта Укрзализныци

Официальные пояснения от транспортной компании появились в социальной сети Threads, где представители перевозчика ответили на вопросы пользователей.

В настоящее время приобрести билеты на поезда западного направления можно на станции Знаменка-Пассажирская. В обратном направлении продажа билетов также осуществляется исключительно до этой станции.

В компании пояснили, что вынужденные ограничения связаны с последствиями вражеских ударов.

Из-за последних российских атак, которые привели к гибели наших железнодорожников, повреждению и уничтожению локомотивов, вагонов и железнодорожной инфраструктуры, сейчас мы оперативно перестраиваем логистику и графики движения. Именно поэтому продажа билетов на отдельные даты и направления с 27 августа закрыта,

– сообщили представители перевозчика.

Точных сроков возобновления полноценной продажи билетов пока не называют.

"Как только окончательно определим возможность выполнения рейса и все необходимые технологические решения, продажу откроем. Когда именно это произойдет, сейчас честно сказать не можем", – подчеркнули в компании.

Пассажирам, планирующим поездки на Запад Украины, рекомендуют следить за обновлениями в официальном приложении или на сайте компании, чтобы вовремя узнать об изменениях в расписании.

Напомним, что в последнее время Россия все чаще наносит удары по транспортной инфраструктуре Украины. В частности, 8 августа оккупанты провели атаку на поезд маршрута "Сумы – Киев" в Сумском районе, в результате удара загорелся локомотив.